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Жителей Кавказа и юга России предупредили о лавиноопасности

Вильфанд: лавинопасность сохраняется в горах Кавказа и юга России
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в горах Кавказа и на юге РФ сохраняется лавиноопасность.

По его словам, в субботу в Хакассии выпал обильный снег.

«Везде по Северному Кавказу фиксируется большая лавиноопасность, потому что до этого выпал мокрый снег. В Краснодарском крае тоже лавиноопасно, начиная с 1 000 метров», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что в субботу на черноморском побережье можно ждать усиления ветра до 22 м/с, в горах в Сочи также ожидаются сильные снегопады.

До этого Вильфанд говорил, что в начале марта на большей части территории РФ ожидаются сильные морозы с понижением температуры на 7 — 13°C ниже нормы.

По словам синоптика, понижение температуры ожидается в регионах Юга, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Он пояснил, что календарная весна в этом году начнется с Севера страны.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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