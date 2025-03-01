Мужчина избил 76-летнюю пенсионерку, собака которой набросилась на его собаку

Житель Саратова избил пенсионерку за то, что ее собака набросилась на его собаку. Об этом сообщает полиция Саратовской области.

Инцидент произошел еще 20 ноября прошлого года, когда 76-летняя женщина выгуливала своего питомца около дома на улице Большая Садовая. Со слов пострадавшей, неизвестный напал и нанес ей тростью телесные повреждения, а именно — перелом локтевой кости со смещением и кровоподтеки плеча.

Личность подозреваемого установили, им оказался 54-летний мужчина. На допросе он пояснил, что собака пенсионерки набросилась на его собаку. Сначала мужчина пытался защитить тростью своего питомца, но затем избил женщину. Его подозревают в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее пьяный мужчина после корпоратива ворвался к пенсионерке домой и выбил ей зуб.