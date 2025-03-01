Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина избил 76-летнюю пенсионерку, собака которой набросилась на его собаку

В Саратове мужчина избил пожилую женщину тростью и сломал ей локоть
close
Freepik

Житель Саратова избил пенсионерку за то, что ее собака набросилась на его собаку. Об этом сообщает полиция Саратовской области.

Инцидент произошел еще 20 ноября прошлого года, когда 76-летняя женщина выгуливала своего питомца около дома на улице Большая Садовая. Со слов пострадавшей, неизвестный напал и нанес ей тростью телесные повреждения, а именно — перелом локтевой кости со смещением и кровоподтеки плеча.

Личность подозреваемого установили, им оказался 54-летний мужчина. На допросе он пояснил, что собака пенсионерки набросилась на его собаку. Сначала мужчина пытался защитить тростью своего питомца, но затем избил женщину. Его подозревают в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее пьяный мужчина после корпоратива ворвался к пенсионерке домой и выбил ей зуб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами