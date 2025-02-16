Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам раскрыли секреты, как выгодно купить квартиру

Эксперт Зубик: тарифы ЖКХ могут помочь получить скидку при покупке квартиры
close
Depositphotos

Покупка квартиры — одно из самых крупных финансовых решений, и возможность снизить цену даже на пару процентов может сэкономить сотни тысяч рублей. Но дело не только в умении торговаться, но и в знании нюансов, которые могут повлиять на стоимость жилья, рассказал «Газете.Ru» Виктор Зубик, основатель управляющей компании Smarent.

«Прежде всего, пообщайтесь с соседями. Часто они знают о проблемах дома, о которых умалчивает продавец. Возможно, из-за постоянных перебоев с водой, слабой звукоизоляции или предстоящего капитального ремонта кто-то и решает продать жилье. Если выявите подобные нюансы, можно смело просить скидку», — объяснил он.

Если квартира продается с отделкой, стоит пригласить независимого технического эксперта. Даже в новом жилье могут быть дефекты ремонта: неровные стены, щели в окнах, протечки в ванной. Все эти недостатки – дополнительный аргумент для снижения цены.

«Еще один способ торга – запросить план БТИ. Если он не совпадает с реальной планировкой, потребуется узаконивать перепланировку, а это дополнительные расходы. В таком случае логично предложить продавцу снизить стоимость», — посоветовал эксперт.

Внимательно изучите окружение дома. Узнайте, планируется ли поблизости новое строительство, особенно если оно способно ухудшить вид из окон или добавить шум за счет магистрали. Если есть вероятность негативных изменений, это хороший повод договориться о скидке.

«Если речь идет о готовой новостройке, стоит изучить отзывы на агрегаторах недвижимости. Недовольные жильцы часто делятся важной информацией: от проблем с коммуникациями до ненадежного застройщика. Если выявите недостатки, попробуйте использовать их в торге», — подчеркнул эксперт.

Еще один полезный шаг – запросить у управляющей компании квитанции на оплату услуг ЖКХ. В некоторых домах обслуживание стоит неоправданно дорого.

«Бывают случаи, когда за содержание однокомнатной квартиры без учета коммунальных платежей приходится платить десятки тысяч рублей в месяц. Если такие затраты кажутся завышенными, это повод настаивать на снижении стоимости жилья. Дополнительно осмотрите подъезд: отсутствие ремонта на лестничной клетке также может сыграть в вашу пользу», — сказал Зубик.

Не забывайте анализировать рынок. Сравните цены на аналогичные квартиры в соседних домах. Если найдете более выгодные предложения, это станет дополнительным аргументом в переговорах. Кроме того, важно учитывать юридические моменты.

«Если у квартиры несколько собственников или в сделке участвуют материнский капитал или другие обременения, процесс оформления может затянуться, а значит, есть шанс договориться о дополнительной скидке. Наконец, используйте сезонность. В начале года продавцы чаще идут на уступки, особенно если квартира долго не продается. А вот ближе к новогодним праздникам покупательская активность возрастает, и цены становятся менее гибкими», — резюмировал он.

Ранее россиянам объяснили, что делать, если протекла стена в квартире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами