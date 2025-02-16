Россиянам раскрыли секреты, как выгодно купить квартиру

Покупка квартиры — одно из самых крупных финансовых решений, и возможность снизить цену даже на пару процентов может сэкономить сотни тысяч рублей. Но дело не только в умении торговаться, но и в знании нюансов, которые могут повлиять на стоимость жилья, рассказал «Газете.Ru» Виктор Зубик, основатель управляющей компании Smarent.

«Прежде всего, пообщайтесь с соседями. Часто они знают о проблемах дома, о которых умалчивает продавец. Возможно, из-за постоянных перебоев с водой, слабой звукоизоляции или предстоящего капитального ремонта кто-то и решает продать жилье. Если выявите подобные нюансы, можно смело просить скидку», — объяснил он.

Если квартира продается с отделкой, стоит пригласить независимого технического эксперта. Даже в новом жилье могут быть дефекты ремонта: неровные стены, щели в окнах, протечки в ванной. Все эти недостатки – дополнительный аргумент для снижения цены.

«Еще один способ торга – запросить план БТИ. Если он не совпадает с реальной планировкой, потребуется узаконивать перепланировку, а это дополнительные расходы. В таком случае логично предложить продавцу снизить стоимость», — посоветовал эксперт.

Внимательно изучите окружение дома. Узнайте, планируется ли поблизости новое строительство, особенно если оно способно ухудшить вид из окон или добавить шум за счет магистрали. Если есть вероятность негативных изменений, это хороший повод договориться о скидке.

«Если речь идет о готовой новостройке, стоит изучить отзывы на агрегаторах недвижимости. Недовольные жильцы часто делятся важной информацией: от проблем с коммуникациями до ненадежного застройщика. Если выявите недостатки, попробуйте использовать их в торге», — подчеркнул эксперт.

Еще один полезный шаг – запросить у управляющей компании квитанции на оплату услуг ЖКХ. В некоторых домах обслуживание стоит неоправданно дорого.

«Бывают случаи, когда за содержание однокомнатной квартиры без учета коммунальных платежей приходится платить десятки тысяч рублей в месяц. Если такие затраты кажутся завышенными, это повод настаивать на снижении стоимости жилья. Дополнительно осмотрите подъезд: отсутствие ремонта на лестничной клетке также может сыграть в вашу пользу», — сказал Зубик.

Не забывайте анализировать рынок. Сравните цены на аналогичные квартиры в соседних домах. Если найдете более выгодные предложения, это станет дополнительным аргументом в переговорах. Кроме того, важно учитывать юридические моменты.

«Если у квартиры несколько собственников или в сделке участвуют материнский капитал или другие обременения, процесс оформления может затянуться, а значит, есть шанс договориться о дополнительной скидке. Наконец, используйте сезонность. В начале года продавцы чаще идут на уступки, особенно если квартира долго не продается. А вот ближе к новогодним праздникам покупательская активность возрастает, и цены становятся менее гибкими», — резюмировал он.

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