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В подмосковном Домодедово начнет работу «дубайское» общежитие для мигрантов-вахтовиков

Мигранты-вахтовики будут жить в индустриальном парке «Домодедово 2»
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Telegram-канал «Константин Малофеев»

В подмосковном Домодедово открывается первое «дубайское» общежитие для мигрантов-вахтовиков. Гастарбайтеры будут проживать на закрытой территории индустриального парка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил учредитель медиакомпании «Царьград» Константин Малофеев.

Автор поста уточнил, что территория, на которой будут жить мигранты-вахтовики, не соприкасается с жилыми кварталами. Там есть все необходимое для нормального проживания, но селить в общежитие посторонних, в том числе семью, нельзя.

«Отработал – уехал», — пояснил Константин Малофеев.

Он отметил, что этот подход заимствован в Арабских Эмиратах, где основная масса мигрантов живет в отдельных рабочих городках со своей инфраструктурой. А не среди мирного населения, как это обычно происходит в России, обратил внимание Малофеев.

Также он подчеркнул, что теперь все крупные новые склады в Московской области будут строиться только с такими общежитиями. Ответственность за происходящее в них возлагается на работодателя мигрантов.

«Наконец мы видим единственно правильный подход в организации трудовой миграции. Это не только прекрасный пример для других регионов, но и хороший повод закрепить подмосковный подход на федеральном уровне, — заключил Малофеев.

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