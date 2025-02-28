В США суд приговорил воров к мытью машин на парковке, пишет SFGate.

Судья Джеффри Клотье из округа Дженеси, штат Мичиган, начал выносить нестандартные приговоры для магазинных воров. Вместо традиционных штрафов или тюремного заключения он обязывает нарушителей мыть машины на парковке магазина Walmart. Эта инициатива направлена на то, чтобы отбить у людей желание воровать и напомнить о последствиях противоправных действий.

«Я не думаю, что все, кто ворует, плохие люди. Иногда людям просто не везет. Но когда вы нарушаете закон, будут последствия», — сказал Клотье.

Судья ожидает, что в ближайшие месяцы от 75 до 100 человек будут привлечены к этой необычной форме общественных работ. Магазин также поддержал инициативу, пообещав предоставить воду и все необходимое для мойки машин.

Клотье также отметил, что был шокирован масштабами краж в розничной торговле, когда приступил к работе в январе. По его словам, преступники приезжали в Walmart со всего Мичигана и даже из других штатов. Однажды на его рассмотрении оказалось 48 дел, связанных с кражами.

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