Военкор заявил, что напавшие на музыканта Долганова пожалеют о своем поступке

Люди, напавшие на солиста музыкальной группы «Русский стяг» и бывшего сторонника националиста Максима Марцинкевича (Тесак) Евгения Долганова, ответят за содеянное, заявил в своем Telegram-канале российский военкор Алексей Живов.

«Все три года парни (из «Русского стяга») неустанно поддерживали СВО и волонтерили на фронте <...>. Те, кто это сделал, пожалеют, что родились на свет», — пригрозил Живов.

Он добавил, что покушение на Долганова следует расценивать как атаку на все русское движение.

Долганов был членом «Русского национального единства» (организация запрещена в России), сотрудничал с «Национал-социалистическим обществом» и был соратником Максима Марцинкевича. Как минимум 15 песен его группы попали в список экстремистских материалов. В 2022 году Долганов поддержал спецоперацию России на Украине, выступал в Донбассе, сотрудничал с подразделением околофутбольных фанатов «Эспаньола», за что отмечен государственными благодарностями.

28 февраля стало известно, что на Долганова напали. Музыкант после покушения находится в больнице. Его состояние оценивают как тяжелое.

Ранее стали известны подробности покушения на Владислава Листьева.