Трое сибиряков похитили мужчину и занимались вымогательством

В Новосибирске суд избрал меру пресечения трем местным жителям, которых обвиняют в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда города.

Мужчин отправили под домашний арест до 5 апреля.

Согласно материалам дела, все произошло 26 марта 2019 года. Двое злоумышленников насильно усадили потерпевшего в автомобиль, после чего привезли его в незнакомое ему помещение, где удерживали против воли. Трое мужчин, угрожая похищенному применением насилия, убедили последнего передать им права на жилой дом. Под давлением сибиряк написал расписку, в которой указывалось, что он якобы получил за дом 2,7 млн рублей. На основании расписки был заключен договор купли-продажи, после этого владельца недвижимости отпустили.

Преступники почти шесть лет находились на свободе. Их задержали только 25 февраля 2025 года.

Ранее в Москве задержали семь преступников, которые занимались похищением людей.