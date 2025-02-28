Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трое сибиряков похитили мужчину и занимались вымогательством

Жителей Новосибирска, похитивших человека и занимавшимся вымогательством, осудят
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Новосибирске суд избрал меру пресечения трем местным жителям, которых обвиняют в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда города.

Мужчин отправили под домашний арест до 5 апреля.

Согласно материалам дела, все произошло 26 марта 2019 года. Двое злоумышленников насильно усадили потерпевшего в автомобиль, после чего привезли его в незнакомое ему помещение, где удерживали против воли. Трое мужчин, угрожая похищенному применением насилия, убедили последнего передать им права на жилой дом. Под давлением сибиряк написал расписку, в которой указывалось, что он якобы получил за дом 2,7 млн рублей. На основании расписки был заключен договор купли-продажи, после этого владельца недвижимости отпустили.

Преступники почти шесть лет находились на свободе. Их задержали только 25 февраля 2025 года.

Ранее в Москве задержали семь преступников, которые занимались похищением людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами