Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокат из Петербурга снимал видео для взрослых с семилетней дочерью

«78.ru»: в Петербурге адвокат снимал порно с семилетней дочерью
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Санкт-Петербурге 35-летнего уроженца Магадана задержали по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности его дочери. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, мужчина создавал порнографические материалы, в которых задействовал семилетнего ребенка. Родитель заставлял ее раздеваться на камеру, после чего развращал.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого по месту жительства. Известно, что мужчина работает адвокатом. При обыске у него изъяли несколько флеш-карт, два жестких диска, ноутбук, три мобильных телефона и другие предметы, которые могут иметь доказательственное значение.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов» УК РФ.

Ранее в Тюменской области мужчина надругался над подростками в поезде и получил срок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами