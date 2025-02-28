Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Убитых мать с ребенком и совершившего суицид отца нашли в российском селе

В Хакасии нашли убитых мать с ребенком и совершившего суицид отца

В Хакасии обнаружили тела убитых матери с ребенком и совершившего суицид отца. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

В следственные органы 27 февраля поступило сообщение об обнаружении тел 30-летней женщины и ее восьмилетнего сына в доме, расположенном на улице Северная села Бирикчуль. На телах обнаружили признаки насильственной смерти.

Позже, во время поисков убийцы, в доме на улице Власова в том же селе нашли тело 37-летнего мужчины, который, предварительно, совершил суицид. Он ранее являлся сожителем убитой и приходился отцом ее сыну.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, включая малолетнего, заведомо находившихся в беспомощном состоянии. Причиной случившегося мог стать конфликт из-за выплаты алиментов между экс-сожителями. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее отчим убитого в Черняховске ребенка рассказал, из-за чего избил его.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами