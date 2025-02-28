Убитых мать с ребенком и совершившего суицид отца нашли в российском селе

В Хакасии нашли убитых мать с ребенком и совершившего суицид отца

В Хакасии обнаружили тела убитых матери с ребенком и совершившего суицид отца. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

В следственные органы 27 февраля поступило сообщение об обнаружении тел 30-летней женщины и ее восьмилетнего сына в доме, расположенном на улице Северная села Бирикчуль. На телах обнаружили признаки насильственной смерти.

Позже, во время поисков убийцы, в доме на улице Власова в том же селе нашли тело 37-летнего мужчины, который, предварительно, совершил суицид. Он ранее являлся сожителем убитой и приходился отцом ее сыну.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, включая малолетнего, заведомо находившихся в беспомощном состоянии. Причиной случившегося мог стать конфликт из-за выплаты алиментов между экс-сожителями. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее отчим убитого в Черняховске ребенка рассказал, из-за чего избил его.