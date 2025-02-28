В России появилась марка с изображением канатной дороги «Чуйский тракт»

Сбер и Почта России выпустили марку с изображением канатной дороги «Чуйский тракт» курорта «Манжерок», сообщает пресс-служба Сбера.

Марка продолжит серию «Курорты России», а тираж составит 56 тыс. экземпляров.

Как отметил генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин, выпуск почтовой марки – это признание курорта в масштабах России и за ее пределами.

«Каждая марка — это, безусловно, история, и мы гордимся тем, что «Манжерок» стал частью такого проекта Почты России о лучших курортах нашей страны», — сказал он.

Дополнительно были изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель.

Ранее Сбер открыл две новые канатные дороги на курорте «Манжерок».