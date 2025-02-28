В России не хватает психологов для реабилитации участников СВО

«Ведомости»: в России не хватает психологов для реабилитации военных

Россия испытывает нехватку психологов, необходимых для реабилитации участников военной операции, возвращающихся с фронта. Об этом заявил врио начальника отдела департамента психологической работы Минобороны Руслан Попов в ходе сессии на форуме «Плечом к плечу!», передает газета «Ведомости».

Как отметила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко, понять, какое количество специалистов не хватает, можно будет только после возвращения военных из зоны боевых действий.

«Мы уже очень сильно опаздываем с оказанием помощи бойцам. Психологическую помощь им надо было предоставить уже вчера», – цитирует газета военного психолога, специалиста по ЧС Татьяну Шнитко.

Она также подчеркнула, что в терапии таких пациентов важно показать, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) не делает их «сумасшедшими» и оно не навсегда.

Согласно статистике ВОЗ, которую приводят «Ведомости», в России на 100 тысяч человек приходится только четыре или пять психологов.

В ноябре в Минобороны предложили создать единые стандарты психологической помощи участникам боевых действий.

Ранее был раскрыт срок, в течение которого возникает ПТСР.