В Крыму откроют молодежные центры «Точка опоры»

Митрополит Тихон: в «Точках опоры» молодежь почувствует прикосновение к вечности

В Симферополе, Новом Херсонесе, Ливадии и Алупке по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) 2 марта откроются молодежные центры «Точка опоры», сообщает пресс-служба фонда гуманитарных проектов.

В Новом Херсонесе центр откроется в здании музея Античности и Византии.

Как отметил митрополит Тихон, именно в Херсонесе святой князь Владимир обрел точку опоры для себя и русского народа.

По его словам, в центрах «Точка опоры» молодежь сможет найти поддержку, вдохновение и возможность реализовать свои мечты.

«Опытные в духовной жизни христианские ученые, преподаватели, священники, философы, деятели культуры помогут молодым людям раскрыть то духовное сокровище, которое заключено внутри души, обрести уверенность в себе и верно строить счастливое будущее», — отметил он.

В молодежных центрах «Точка опоры» будут работать несколько направлений, среди которых Евангельские беседы, исторический клуб, философский клуб, театральная лаборатория и другие.

«Пространство «Точки опоры» в Новом Херсонесе – это место, где чувствуешь прикосновение к вечности», — добавил митрополит Тихон.