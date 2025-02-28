Подозреваемым в подготовке теракта против митрополита Тихона грозят десятки лет колонии

Обвиняемым в подготовке теракта против Тихона грозит более 20 лет колонии

Подозреваемым в подготовке теракта в отношении митрополита Тихона (Шевкунова) грозят десятки лет лишения свободы. Об этом сообщило РИА Новости.

28 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве двух человек — помощника епископа Дениса Поповича и клирика Никиты Иванковича, которые подозреваются в подготовке теракта против митрополита Крымского Тихона. В заявлении спецслужбы говорится, что в декабре они получили самодельную бомбу и должны были осуществить теракт во время пребывания митрополита в Москве.

СК возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств. Наказание за теракт может составить от 20 лет колонии вплоть до пожизненного срока, но, поскольку дело ограничилось подготовкой, отмечает агентство, суд не сможет назначить более половины от максимального срока.

Кроме того, в случае обвинительного приговора Поповичу и Иванковичу добавят срок за незаконный оборот взрывных устройств. Максимальное наказание по этой статье предполагает до 12 лет лишения свободы.

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