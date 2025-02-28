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Лэшмейкер рассказала, какое наращивание ресниц подойдет при нависшем веке

Лэшмейкер Егоренкова: наращивание ресниц может скорректировать нависшее веко
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freepik.com

Наращивание ресниц в адаптивной технике поможет скорректировать нависшее веко и сделать глаза более выразительными. Об этом «Москве 24» рассказала профессиональный лэшмейкер Мария Егоренкова.

По ее словам, при таком подходе мастер будет учитывать состояние натуральных ресниц и важные параметры внешности — тип века, разрез глаз, размер и форма носа, губ, овал лица и цветотип. При этом лэшмейкер уточнила, что при легком нависании можно выполнять любые варианты наращивания.

«Если нависшее веко более выражено и требуется визуальный лифтинг плюс более яркий завиток, подойдут изгибы M, L, L+, D и CC. Они как бы открывают глаза, делая их более выразительными. <...> Кроме того, чтобы визуально распахнуть глаза, хорошо дополнять ресницы «лучами» (нераскрытыми пучками), усиливая акцент длиной искусственных ресниц в центральной зоне», — отметила Егоренкова.

Профессиональный визажист-стилист Евгения Паша до этого говорила, что макияж при нависшем веке лучше делать матовыми тенями. По ее словам, важно использовать не слишком яркие и не очень контрастные тени, чтобы не подчеркивать основную складку.

Ранее врач объяснила, кому нельзя наращивать ресницы.

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