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В Екатеринбурге сбили двух восьмилетних девочек на тюбинге, выехавших на дорогу

В Екатеринбурге две девочки на тюбинге скатились с горки под колеса машины
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Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области устанавливаются обстоятельства ДТП с двумя несовершеннолетними, дети скатились с горки на тюбинге и попали под машину. Об этом сообщается в Telegram-канале областной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел во дворах домов по улице Академика Сахарова. Две восьмилетние девочки под присмотром родителей катались с горки на тюбинге. Несовершеннолетние выехали на дорогу и оказались под колесами автомобиля Kia Optima.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, они были госпитализированы, подробности о состоянии несовершеннолетних неизвестны. Водитель уверяет, что двигался медленно и не успел отреагировать на внезапно появившихся детей. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Петербурге водитель сбил трехлетнего ребенка на санках. Женщина вместе с трехлетним сыном, который передвигался на санках, шла по пешеходному переходу. В какой-то момент ребенка снесла машина марки Volkswagen с 56-летним жителем Купчино за рулем. У мальчика диагностировали ушибы головы. Состояние пациента оценили как средней степени тяжести. Известно, что водитель семь раз привлекался к ответственности за превышение скорости.

Ранее в Ленобласти мальчик катался на тюбинге, вылетел на пруд и едва не провалился под лед.

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