Россиянам напомнили о двух способах получить маткапитал в 2025 году

Россияне в 2025 году могут получить маткапитал двумя способами – в беззаявительном порядке и с заявлением. В первом случае информация о рождении ребенка поступает в Соцфонд сразу, как только родители регистрируют его в ЗАГСе, напомнил RT председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

На основании информации из ЗАГСа Соцфонд должен выпустить сертификат и уведомить родителей об этом через портал «Госуслуг». Если учетки на портале нет, то сертификат можно оформить по заявлению в Соцфонд. Также заявление нужно подать, если автоматический выпуск не произошел, отметил депутат.

«Заявление можно подать в территориальный отдел Соцфонда России, через портал «Госуслуги», почтой или лично», — пояснил он.

В заявлении указываются данные родителей, к нему прикладываются паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Иногда могут потребовать дополнительные документы – например, если ребенок был усыновлен. Заявление после подачи в Соцфонд рассматривается пять рабочих дней, решение принимает за десять дней.

Гаврилов также напомнил, что с этого года маткапитал составляет 690 267 рублей на первого ребенка, 912 162 рубля на второго. Если же семья ранее уже получала выплату на первого малыша, то второй раз выплачивается 221 895 рублей.

Маткапитал можно использовать для улучшения жилищных условий – например, погашения ипотеки, для образования детей, накопительную пенсию матери. Можно также оформить его как ежемесячные выплаты, если размер среднедушевого дохода семьи менее двукратной величины прожиточного минимума.

Сертификат на маткапитал выдается без срока давности, но использовать его можно не ранее, чем через три года после рождения ребенка. Исключением могут стать случаи, когда средства расходуются на ипотеку или строительство дома за счет кредита.

Ранее в Госдуме призвали повышать маткапитал на каждого последующего ребенка.