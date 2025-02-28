Эксперт: жертвами мошенников чаще всего становятся две категории россиян

Потенциальными жертвами мошенников в России могут стать две основные категории граждан – люди пожилого возраста и студенты. Об этом в беседе с RT предупредил замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» Тимофей Воронин.

Что касается пожилых людей, то преступники используют их доверчивость и невнимательность, при этом поводом для разговора ищут важные для них темы - например, они могут применять схемы, связанные якобы с начислением пенсионных баллов, оформлением заявок на вызов мастеров и прочие.

«Закономерным итогом станет SMS-сообщение с кодом восстановления пароля от «Госуслуг», а затем и вымогание денежных средств», — предупредил эксперт.

Вторая категория, представители которой часто становятся жертвами мошенников, — это студенты. Они, как и пенсионеры, бывают невнимательными, не имеют опыта работы с финансовыми инструментами и легко поддаются на провокации, пояснил Воронин. При этом, как правило, молодежь находится в поиске заработка, что злоумышленники часто используют в своих интересах.

Воронин призвал помнить, что подозрительные звонки нужно сразу сбрасывать, самостоятельно перезванивая в банк, УК или Соцфонд. Кроме того, важно всегда учитывать, что сотрудники официальных ведомств и организаций – МВД, ЦБ, ФСБ, СФР и так далее – никогда не просят прислать код для доступа куда-либо, в том числе на «Госуслуги». Если собеседник начинает проявлять настойчивость, перезванивает после сброса звонка, настаивает на необходимости продолжить разговор – это мошенник, заключил специалист.

До этого россиян предупредили, что в этом году мошенники впервые начали использовать для обмана тему Масленицы. Они создают поддельные сайты от имени настоящих компаний, оформляя его в праздничном стиле. Для «поиска в списках на предоставление бонусов» пользователям предлагают ввести имя, фамилию, а также номер телефона.

Ранее эксперт рассказал о необычном способе мошенников обмануть россиян.