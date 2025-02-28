Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт: жертвами мошенников чаще всего становятся две категории россиян

Киберэксперт Воронин: жертвами мошенников могут стать две категории россиян
close
Depositphotos

Потенциальными жертвами мошенников в России могут стать две основные категории граждан – люди пожилого возраста и студенты. Об этом в беседе с RT предупредил замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» Тимофей Воронин.

Что касается пожилых людей, то преступники используют их доверчивость и невнимательность, при этом поводом для разговора ищут важные для них темы - например, они могут применять схемы, связанные якобы с начислением пенсионных баллов, оформлением заявок на вызов мастеров и прочие.

«Закономерным итогом станет SMS-сообщение с кодом восстановления пароля от «Госуслуг», а затем и вымогание денежных средств», — предупредил эксперт.

Вторая категория, представители которой часто становятся жертвами мошенников, — это студенты. Они, как и пенсионеры, бывают невнимательными, не имеют опыта работы с финансовыми инструментами и легко поддаются на провокации, пояснил Воронин. При этом, как правило, молодежь находится в поиске заработка, что злоумышленники часто используют в своих интересах.

Воронин призвал помнить, что подозрительные звонки нужно сразу сбрасывать, самостоятельно перезванивая в банк, УК или Соцфонд. Кроме того, важно всегда учитывать, что сотрудники официальных ведомств и организаций – МВД, ЦБ, ФСБ, СФР и так далее – никогда не просят прислать код для доступа куда-либо, в том числе на «Госуслуги». Если собеседник начинает проявлять настойчивость, перезванивает после сброса звонка, настаивает на необходимости продолжить разговор – это мошенник, заключил специалист.

До этого россиян предупредили, что в этом году мошенники впервые начали использовать для обмана тему Масленицы. Они создают поддельные сайты от имени настоящих компаний, оформляя его в праздничном стиле. Для «поиска в списках на предоставление бонусов» пользователям предлагают ввести имя, фамилию, а также номер телефона.

Ранее эксперт рассказал о необычном способе мошенников обмануть россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами