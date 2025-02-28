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Названы причины ранних нарушений памяти

Невролог Демьяновская: стресс может стать причиной ранних нарушений памяти
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Depositphotos

Стресс может стать причиной ранних нарушений памяти. Об этом заявила невролог Екатерина Демьяновская в интервью для «Известий».

Это объясняется негативным влиянием гормона стресса кортизола на гиппокамп, раздел мозга, отвечающий за кратковременную память и перевод новой информации из кратковременной в долговременную память. По словам врача, причиной трудностей с воспроизведением недавних событий или информации могут стать проблемы с щитовидной железой, инфекционные заболевания, недостаток витаминов и переутомление.

«Долговременная память может сбоить, если стойко нарушается работа хранилищ памяти — нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, базальных ганглиев, миндалевидного тела», — рассказала врач.

По ее словам, если в старости так проявляются дегенеративные процессы, то в молодости — нейроинфекции, черепно-мозговые травмы, острые нарушения мозгового кровообращения и артериальная гипертензия. Также среди значимых факторов названо наличие вредных привычек и пассивное курение, а также дефицит витамина B1, B12 и фолиевой кислоты.

До этого невролог Данилов посоветовал есть киви и орехи, чтобы лучше спать.

Ранее невролог Шоломицкий предупредил об опасности для здоровья позы «нога на ногу».

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