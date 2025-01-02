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Врач предупредил об опасности сидения в одной позе

Невролог Шоломицкий предупредил об опасности для здоровья позы «нога на ногу»
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Невролог Жан Шоломицкий в разговоре с «Лентой.ру» рассказал об опасности сидения в позе «нога на ногу».

По словам специалиста, подобная поза является одной из самых опасных и может стать причиной развития варикоза и прочих проблем.

«На ноге, закинутой на другую ногу, под собственной тяжестью начинают передавливаться сосуды. Не очень сильно, но, учитывая, что венозная кровь поднимается против силы тяжести, она постепенно будет все больше застаиваться», — поделился Шоломицкий.

Он уточнил, что скорость возникновения варикоза зависит от того, насколько подвижный образ жизни ведет человек.

До этого Шоломицкий говорил, что фастфуд провоцирует болезни глаз и позвоночника.

В организме человека должно обеспечиваться свободное течение всех жидкостей – лимфы, крови, спинномозговой, так как именно это – залог здоровья органов. Сбой приводит к нарушению работы зрительного центра, находящегося в затылочной части.

Ранее была найдена тревожная связь между питанием фастфудом и развитием депрессии.

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