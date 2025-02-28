Китайские бабушки поверили в существование «ИИ-внуков» и считают их настоящими

В Китае пожилые женщины не могут поверить в существование ИИ-младенцев. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Видеоролики, на которых очаровательные дети готовят еду, танцуют и занимаются другими повседневными делами, захватили китайские соцсети в период празднования Китайского Нового года. Особенной популярностью они пользуются у старшего поколения.

Пожилые женщины с восторгом наблюдают за сгенерированными изображениями, и хотя родные пытаются объяснить им, что это искусственные создания, бабушки часто расстраиваются и отказываются верить, что на видео не настоящие дети.

Китайские интернет-пользователи сочли это увлечение безобидным. Такие видео, по мнению большинства, помогают пожилым людям переживать одиночество и дают им необходимую эмоциональную поддержку.

Ранее китаец отправлял девушке деньги и узнал, что все это время общался с ИИ.