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Китайские бабушки поверили в существование «ИИ-внуков» и считают их настоящими

SCMP: в Китае не имеющие внуков пенсионерки полюбили детей, сгенерированных ИИ
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szefei/Shutterstock/FOTODOM

В Китае пожилые женщины не могут поверить в существование ИИ-младенцев. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Видеоролики, на которых очаровательные дети готовят еду, танцуют и занимаются другими повседневными делами, захватили китайские соцсети в период празднования Китайского Нового года. Особенной популярностью они пользуются у старшего поколения.

Пожилые женщины с восторгом наблюдают за сгенерированными изображениями, и хотя родные пытаются объяснить им, что это искусственные создания, бабушки часто расстраиваются и отказываются верить, что на видео не настоящие дети.

Китайские интернет-пользователи сочли это увлечение безобидным. Такие видео, по мнению большинства, помогают пожилым людям переживать одиночество и дают им необходимую эмоциональную поддержку.

Ранее китаец отправлял девушке деньги и узнал, что все это время общался с ИИ.

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