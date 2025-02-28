Более четверти россиян не доверяют свое здоровье интернету

В конце зимы многие испытывают недомогания. Причиной ухудшения самочувствия может быть ослабленный иммунитет или дефицит витаминов. Нередко это вызывает беспокойство и желание обратиться к разным источникам за информацией. СБЕР ЕАПТЕКА и Скандинавский Центр Здоровья провели опрос и узнали, какие симптомы люди ищут в интернете, как часто и какое влияние это на них оказывает.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

По данным опроса, 28% респондентов периодически ищут беспокоящие их симптомы в интернете, 16% – каждый раз в случае недомогания. 15% делают это постоянно, другие 15% – когда нет времени сходить к врачу. 26% отметили, что не доверяют интернету, предпочитая советы врача.

Большинство опрошенных (31%) ищут в интернете только незнакомые симптомы, с которыми не сталкивались ранее, 16% – все без исключения, 15% – те, которые доставляют дискомфорт. 10% обращаются к интернету в случае возникновения симптомов, свидетельствующих о серьезном нарушении здоровья, 6% – с теми, что относятся к их хроническим заболеваниям. 22% не ищут симптомы в интернете.

31% опрошенных ищут информацию о симптомах на сайтах медицинских клиник или в профильных медицинских журналах, четверть (25%) используют профессиональные блоги врачей. 17% обращаются к любым открытым источникам, где есть интересующая их информация. 11% читают тематические форумы и чаты, 16% ищут интересующую их информацию в различных средствах массовой информации – лайфстайл или медицинской направленности.

При этом почти половина (49%) опрошенных признались, что поиск симптомов в интернете оказывает на них негативное влияние и вызывает тревогу, 30% отметили, что начинают больше заботиться о своем здоровье. 21% заявили, что не испытывают никакого влияния.

Врач-терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик подтверждает, что поиск симптомов недомоганий в интернете может привести к развитию тревоги. Врач советует в случае плохого самочувствия обращаться за помощью к специалисту, чтобы избежать рисков для здоровья и вовремя получить необходимую медицинскую помощь.

«Один и тот же симптом может быть связан с несколькими совершенно разными заболеваниями. Люди часто находят информацию о серьезных заболеваниях и начинают паниковать, даже если у них обычная простуда или легкое недомогание. Также такая диагностика может приводить к самолечению. При этом использование лекарств без консультации врача может быть опасным. Например, неправильное применение антибиотиков может привести к развитию устойчивых к терапии бактерий, что представляет угрозу для здоровья», - комментирует врач.

Дмитрий Гуров, провизор и заведующий аптекой СБЕР ЕАПТЕКА, уточняет, что в ряде случаев помощь может оказать также фармацевт в аптеке.

«Фармацевт может предоставить информацию о различных лекарствах, их побочных эффектах и взаимодействии с другими препаратами, предложить советы по изменению образа жизни, которые могут помочь в управлении некоторыми состояниями, дать рекомендации по безрецептурным препаратам, если симптомы не являются серьезными и могут быть облегчены безрецептурными средствами, а также направить к другим медицинским специалистам, если симптомы требуют более тщательной оценки. Наконец, фармацевт – это тот специалист, кто всегда проявит внимание и окажет поддержку, в случае если обратившийся в аптеку испытывает излишнюю тревогу или беспокойство по поводу своих симптомов», — заключает эксперт.

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