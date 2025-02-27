Учительница пожертвовала почку коллеге, которого она едва знала

В США учительница пожертвовала почку коллеге, которого едва знала. Об этом пишет NY Post.

В ноябре прошлого года 34-летняя Мэгги Гудман, педагог для детей с особенностями развития в средней школе на Лонг-Айленде, увидела на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором говорилось, что ее коллега, 47-летний учитель обществознания Томас Коверни, нуждается в экстренной трансплантации почки.

О помощи просила мать мужчины, который, по ее словам, годами боролся с фокальным сегментарным гломерулосклерозом. Мэгги не смогла проигнорировать это сообщение, несмотря на то, что почти не общалась с Томасом на работе, ограничиваясь дежурными фразами. Женщина призналась, что давно мечтала спасти жизнь человеку, и это было одним из пунктов в списке ее желаний.

«Я не жалею об этом...Если бы я могла пожертвовать вторую [почку], я бы это сделала», — заявила американка.

Как ни странно, мать Мэгги поддержала ее решение и стала общаться с матерью Томаса. Как и их взрослые дети, женщины сблизились за время пребывания в больнице и теперь планируют большой праздничный ужин.

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