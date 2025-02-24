В Таиланде раскритиковали иностранку, сделавшую татуировку Будды на плече

Иностранка подверглась в Таиланде критике за татуировку Будды на руке. Она рассказала об этом в своих соцсетях и поинтересовалась мнением тайских подписчиков на этот счет.

Накануне британская журналистка Эмили Шричала опубликовала в TikTok видео, в котором попросила жителей Таиланда высказать свое мнение по поводу татуировки с изображением Будды на ее левой руке. Она заявила, что пару дней назад неизвестный пригрозил ей судебным преследованием, так как, по мнению возмущенных тайцев, это является неуважением к религии. Они призвали ее свести татуировку и удалить все посты в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с ее изображением, утверждая, что ее поступок незаконен.

Эмили объяснила, что татуировку сделал ее муж, тату-мастер из Таиланда, который тоже является буддистом. Впоследствии она узнала, что татуировка, связанная с буддизмом, будет признана неуместной и оскорбительной, если она сделана на нижней части тела, ее же Будда, отметила Эмили, находится на плече.

В комментариях под видео мнения разделились. Одни встали на сторону Эмили, заявив, что недовольные просто «не понимают искусства», а другие раскритиковали ее.

«Татуировка Будды на руке — это неуважение. Это будет карма, которая будет преследовать вас всю жизнь. Я не знаю, что думают другие, но для меня это неправильно», «Если вы действительно изучаете буддизм, то должны знать, что женщины не должны прикасаться к монахам, а у вас на теле татуировка Будды, и вы все еще используете свое тело для секса», — писали комментаторы.

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