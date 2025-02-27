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В США отец тайно женился на дочери ради выплат

Daily Mail: в США отец и дочь тайно сыграли свадьбу ради получения пособия
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Elnur/Shuterstock/FOTODOM

В США отец и дочь сыграли тайную свадьбу, пишет Daily Mail.

В штате Индиана разгорается скандал вокруг брака, заключенного между 59-летним Брэдли Макколлом и его дочерью Кимберли Темпел. Согласно судебным документам, пара вступила в брак, чтобы Кимберли могла тайно получать ежемесячные выплаты ветеранов, которые полагались ее отцу.

Как сообщают СМИ, при подаче заявления на получение свидетельства о браке Темпел солгала, заявив, что не состоит в близком родстве с Макколломом, и указала, что они не ближе троюродных братьев и сестер. Однако судебные записи показывают, что на момент заключения брака Кимберли находилась в процессе развода, а Макколлом в настоящее время находится под стражей за нарушение условий условно-досрочного освобождения.

О браке стало известно благодаря сестре Макколлома, которая сообщила об этом в полицию. Родственница также предоставила властям результаты ДНК-теста, подтверждающие, что вероятность отцовства Брэдли составляет 99,9%.

Кимберли была арестована по обвинению в предоставлении ложной информации при оформлении брака и попытке двоеженства, так как на момент заключения брака она все еще была замужем. Позже ее отпустили под залог.

Согласно законам Индианы, браки между близкими родственниками, за исключением двоюродных братьев и сестер старше 65 лет, запрещены.

Ранее японец женился на матери своей одноклассницы.

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