Пассажирка не стала платить за багаж и напала на представительницу авиакомпании

Вылетавшая из Калининграда в Москву пассажирка порезала палец представительнице «Уральских авиалиний» из-за нежелания платить за багаж, сообщает «Авиаторщина».

По данным Telegram-канала, сотрудница ООО «Авиапартнер» Ольга, обслуживавшая рейс «Уральских авиалиний» (U6 372), при регистрации предупредила Викторию Селиванову, что ее чемодан не помещается в калибратор, и предложила ей сдать его в багаж. Однако женщина платить не захотела и заявила, что переложит вещи в пакет и полетит с ним, ее ложь была раскрыта уже во время посадки.

Ольга заметила, что пассажирка пытается пронести чемодан неподходящего размера на борт, и попробовала остановить ее. Викторию обязали заплатить штраф, но, услышав сумму — 3,5 тыс. рублей, она стала кричать на оппонентку и напала на нее. В руках пострадавшая держала рулетку, которую злоумышленница попыталась вырвать, из-за этого у Ольги потекла кровь из пальца.

Пока раненой оказывали помощь, Виктория улучила момент и попала на борт самолета, оставив чемодан своей знакомой, которая работает в duty free. Ольга написала на хулиганку заявление.

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