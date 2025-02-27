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В Петербурге женщина не выжила после попытки спуститься из окна по простыням

Mash: в Петербурге женщина сорвалась, спускаясь по простыням из окна отеля
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Art Konovalov/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге постоялица отеля не выжила после попытки покинуть номер с помощью веревки из простыней. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на Апраксином переулке. По данным Telegram-канала, 48-летняя женщина и ее 35-летний возлюбленный заселились в гостиницу, но в день произошедшего между ними произошел конфликт. Пара ломала двери и вела себя слишком шумно.

Администратор вызвал сотрудников правоохранительных органов и запер постояльцев в номере, чтобы они не смогли скрыться до приезда полиции.

Мужчина и женщина тем временем решили выбраться из гостиницы через окно, для этого они связали простыни и планировали спуститься по «веревке». Первой стала спускаться женщина, но в какой-то момент она сорвалась и упала. Спасти ее не удалось.

Сотрудники МВД задержали ее возлюбленного. Известно, что ранее мужчина привлекался к ответственности по статье о наркотиках. Женщина также была судима, за кражу.

Ранее в Петербурге юноша-инвалид сорвался с пятого этажа, пытаясь спуститься по простыням.

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