Американец трижды чихнул и попал в больницу с инсультом

Американец чихнул так сильно, что у него случился инсульт, сообщает Daily Mail.
В начале февраля Ян Эпплгейт, 35-летний житель Калифорнии, сидел в машине со своей женой Дженнифер и их четырехлетним сыном Джоном, когда начал сильно чихать. На третьем чихе он внезапно почувствовал головную боль и головокружение, а затем колющую боль в левом боку.
«Вся левая сторона моего тела онемела, и я понял, что у меня инсульт. Боль была мучительной. Я был очень дезориентирован, меня тошнило», — вспоминает Ян.
Мужчину срочно доставили в больницу, где врачи дали ему лекарство, разжижающее кровь. Оказалось, что во время чихания он разорвал внутреннюю оболочку шейной артерии, в результате чего возник тромб, который перекрыл кровоток к мозгу и спровоцировал инсульт.
Сейчас Ян проходит курс реабилитационной терапии, а его сестра Ванесса открыла сбор средств, чтобы компенсировать траты на лечение.
«Я никогда не думал, что такое возможно. Теперь я боюсь чихнуть, но стараюсь сохранять позитивный настрой и продолжать упражнения, пока мне не станет лучше», — подытожил мужчина.
С медицинской точки зрения, чих — это мощный выброс воздуха, который удаляет раздражающие вещества из носа. Однако, врачи напоминают, что эта естественная реакция организма иногда может стать причиной ряда серьезных травм, включая перелом ребер, разрыв легких и даже разрыв тканей мозга.
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