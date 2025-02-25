Женщина перепутала симптомы рака матки с менопаузой и терпела их в течение года

В Британии женщина год откладывала поход к врачу, перепутав рак с менопаузой

Британка в течение года игнорировала неприятные симптомы, перепутав рак шейки матки с менопаузой. Об этом пишет Mirror.

Долгое время 58-летняя Доун Уиллис из Кентербери страдала от вагинальных кровотечений и приписывала их гормональным изменениям, пока родственники не убедили ее посетить терапевта.

В марте 2017 года врачи поставили ей диагноз — рак матки на поздней стадии. Сейчас британка винит себя за то, что старалась не обращать внимания на очевидные признаки онкологического заболевания.

«Если бы я подождала еще хотя бы пару месяцев, вряд ли я была бы здесь сегодня», — уверена женщина.

Пациентке пришлось пройти агрессиивную лучевую терапию, из-за чего у нее произошла перфорация кишечника, которая потребовала установки стомы. К марту 2022 года она официально победила рак.

«Я прекрасно отношусь к своей стоме, она спасла мне жизнь, но, скорее всего, она бы мне не понадобилась, если бы я раньше прошла обследование. Поэтому я просто хочу донести до людей эту мысль. Если что-то не так — не игнорируйте это!» — подчеркнула Доун.

Женщина надеется, что ее история может спасти жизнь кому-то, кто испытывает похожие проблемы, но откладывает визит к врачу.

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