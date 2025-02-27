В Кировской области ребенок попал в больницу после того, как собака вцепилась ему в лицо

Ребенок из Кировской области пострадал после нападения собаки. Об этом сообщает ГородКиров.ru.

Инцидент произошел в Яранске. Как рассказала бабушка восьмилетнего мальчика, вместе с двумя своими друзьями первоклассник катался на ватрушках. В этот момент мимо проходила знакомая женщины по имени Валентина, к ней подбежала подруга ребенка и попросила о помощи.

Выяснилось, что на школьника напала собака. Валентина стала кричать и бить животное палками для скандинавской ходьбы, чтобы отогнать, но сделать это не получилось. Агрессивный зверь схватил ребенка за капюшон, затем вцепился в лицо.

Вскоре собаку удалось прогнать. Первоклассник попал в больницу, ему наложили три шва и отпустили домой, ребенок восстанавливается.

По словам местных жителей, у напавшей собаки нет хозяина, ее поймали. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

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