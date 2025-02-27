Казаки научили волонтеров маскироваться в зоне СВО

Казаки МГУТУ провели урок маскировки для волонтеров из Ростова-на-Дону

Преподаватели Казачьего молодежного центра патриотического воспитания и наставничества МГУТУ провели лекции о маскировке в зоне СВО для волонтеров из Ростова-на-Дону и Азова, сообщает пресс-служба центра.

Также преподаватели показали волонтерам, как летают дроны, научили определять расстояние от оператора до цели, а также обучили мерам защиты и технике безопасности.

Еще одной темой лекций стали основы радиоэлектронной разведки и борьбы (РЭБ).

«РЭБ – щит от самого действенного оружия – дронов. Волонтерам, как и военнослужащим, нужно понимать принципы работы радиоуправления и средств подавления», — отметили в Казачьем молодежном центре патриотического воспитания МГУТУ.

Также для волонтеров провели конкурс-тестирование маскировочных сетей и теплоизоляторных одеял, которые затем оценивали с помощью камер и тепловизора.