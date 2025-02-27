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Петербуржец подал в суд на соседку из-за скрипа паркета в ее квартире по ночам

В Петербурге мужчина засудил пожилой соседку с верхнего этажа за скрип полов
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Freepik.com

Петербуржец подал в суд на пожилую соседку из-за скрипа паркета по ночам. Об этом сообщили в ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Житель Красногвардейского района обратился в суд с жалобой на соседку из верхней квартиры. Мужчина заявил, что уже много лет терпит постоянный скрип полов и топот ног, из-за чего не спит по ночам и страдает в дневное время. По его словам, шум нарастал, когда к пожилой женщине в гости приезжали внуки.

Оказалось, что уровень шума действительно превышает допустимые значения по ночам, кроме того, индекс звукоизоляции не соответствует норме из-за износа напольного покрытия в квартире 74-летней пенсионерки.

Суд обязал ее устранить нарушения все нарушения в 60-дневный срок, но женщина не спешила исполнять судебное решение. Тогда за дело взялись приставы и дважды оштрафовали ее, только после этого жительница Петербурга отремонтировала пол в одной из комнат своей квартиры.

Ранее мужчина выиграл дело против сети кинотеатров за слишком долгую рекламу перед фильмом.

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