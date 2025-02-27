Пять проектов Rambler&Co вошли в подборку лучших социальных практик России

Пять кейсов медиахолдинга Rambler&Co вошли в «Карту коммуникационных практик социальных проектов России», созданную специальной комиссией Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

В подборку значимых социальных проектов РФ занесли спецпроект «Лучшие врачи России», который популяризирует доказательную медицину и поддерживает медиков-новаторов, документальный проект от «Страстей», рассказывающий о женщине, добившейся системных изменений в помощи жертвам домашнего насилия, а также детский футбольный фестиваль портала «Чемпионат», организованный с фондом «Пас в Будущее».

Кроме того, в карту попали проект Rambler&Co «Медиаполис» — виртуальный город, собравший самые интересные факты общественного мнения из опросов читателей СМИ холдинга, а также фиджитал-зона «На скорости медиа», представленная на Играх Будущего. Она совмещает обучение работе с информационным потоком и бережному отношению к себе и природным ресурсам.

Цель «Карты коммуникационных практик социальных проектов России» — формирование устойчивого будущего через обмен опытом, повышение эффективности проектов и укрепление партнерства между бизнесом, государством и креативной индустрией.