Daily Mail: в Британии больницы ищут врачей для лечения пациентов в коридорах

Больницы в Англии ищут специализирующихся на «коридорном лечении» врачей из-за переполненных отделений, пишет Daily Mail.

Университетские больницы Сассекса объявили о поиске врачей, которые будут специализироваться на лечении пожилых пациентов, вынужденных находиться в коридорах из-за переполненности отделений неотложной помощи. Это решение стало ответом на критическую ситуацию с перегрузкой больниц, где тысячи людей вынуждены ждать помощи в неприспособленных условиях.

Согласно данным, только в прошлом месяце в Королевской больнице округа Сассекс в Брайтоне более 1200 пациентов провели в ожидании койки не менее 12 часов. Коридорное обслуживание, как отмечают в больнице, стало «нормой», что увеличивает риски для здоровья пациентов, особенно пожилых.

Эксперты в области здравоохранения называют ситуацию тревожной. Ранее аналогичные меры были приняты в больнице Уиттингтона в Северном Лондоне, где наняли медсестер для 12-часовых смен в коридорах.

«Коридорное обслуживание — это опасная и позорная реальность, с которой мы сталкиваемся не только зимой», — заявил доктор Адриан Бойл, президент Королевского колледжа неотложной медицины.

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