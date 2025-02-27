В мире отмечают международный день белого медведя

В «Роснефти» рассказали о мерах по сохранению популяции белого медведя

Один из главных приоритетов экологической программы «Роснефти» — сохранение популяции белого медведя, сообщили в пресс-службе компании в Международный день Белого медведя, 27 февраля.

В компании отметили, что белый медведь имеет особый природоохранный статус и включен в Красную книгу РФ и Красный список Международного союза охраны природы.

Всего с 2013 года под опекой «Роснефти» находятся 35 белых медведей в 16 городах России. Компания обеспечивает их полное кормление, уход и ветеринарное сопровождение. Также «Роснефть» построила 7 вольерных комплексов в российских зоопарках и ежегодно проводит их ремонт и реконструкцию.

С 2016 года благодаря комплексной программе компании по поддержке и защите животного в российском секторе Арктики было спасено шесть медвежат, оставшихся без матери.

Также с 2012 года компания проводит комплексные экспедиции в районах Крайнего Севера, в рамках которых совместно с ведущими научными институтами организуются гидрометеорологические, биологические и геологические исследования.