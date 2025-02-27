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Лама из Северной Каролины признана самой старой в мире

UPI: 27-летняя лама из США признана старейшей в мире и попала в Книгу рекордов Гиннесса
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Guinness World Records

Лама из Северной Каролины признана самой старой в мире, пишет UPI.

Лама по кличке Уайттоп, проживающая в Северной Каролине, официально получила титул самой старой живой ламы в неволе и самой старой ламы за всю историю наблюдений. Об этом сообщили представители Книги рекордов Гиннесса. На момент регистрации рекорда возраст животного составил 27 лет и 250 дней.

С 2006 года Уайттоп живет в лагере Victory Junction, который помогает детям с серьезными заболеваниями и хроническими болезнями. Лагерь, расположенный в Рэндлмане, стал для ламы настоящим домом, где она проводит свои дни в окружении детей и других животных, включая лошадей, коз, кроликов, ослов.

«Уайттоп прекрасно ладит с нашими гостями. Как только начинается день в лагере, он просто ложится и отдыхает до обеда, позволяя детям подходить к нему, обнимать и гладить. Для него это как работа — он относится к этому очень серьезно», — рассказала Билли Джо Дэвис, директор лагеря.

Помимо своей дружелюбной натуры, Уайттоп стал символом заботы и поддержки для многих детей, посещающих лагерь. Его долголетие и жизнерадостность вдохновляют как сотрудников лагеря, так и его маленьких гостей.

Ранее сообщалось, что самой старой курице в мире исполнился 21 год.

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