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Самой старой курице в мире исполнился 21 год

Oddity Central: в CША живет самая старая в мире 21-летняя курица

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Guinness Records

В США 21-летняя курица по кличке Арахис признана самой старой в мире, пишет Oddity Central. Она живет вместе с другими животными на семейной ферме.

Как рассказала Марси Дарвин, хозяйка Арахиса, 21 год назад она выбрасывала тухлые яйца в пруд на корм аллигаторам, когда услышала слабый писк. Оказалось, в это время из яйца вылупился цыпленок, подавший голос.

«Я аккуратно вытащила ее из яйца, и в моей руке лежало это влажное мессиво», — вспоминает женщина.

Дарвин добавила, что дала такую кличку курице, потому что Арахис была намного меньше, чем остальные цыплята, что выделяло ее из общего стада. Марси признается, что никогда бы не подумала, что курица проживет на семейной ферме больше 20 лет. Несмотря на свой возраст, питомица все так же бодра и активна.

Американка также рассказал, что подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса ее убедил друг, который тоже является поклонником Арахиса.

Ранее 22-летний той-фокстерьер из США признан самой старой собакой в ​​мире.

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