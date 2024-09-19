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Врач рассказала об опасности меда для детей

Гастроэнтеролог Кашух: мед может привести к ботулизму у ребенка младше года

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Ingram Images/Global Look Press

В возрасте старше 12 месяцев ребенка можно начинать приучать к общему столу. Однако некоторые продукты, в том числе мед, могут быть опасны для жизни детей. Об этом «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Морепродукты и мед могут вызвать сильную аллергическую реакцию, поэтому их не стоит давать детям младше года. Клубника, цитрусы, орехи, бобы, яйца — тоже сильные аллергены. При их введении в рацион нужно предложить ребенку небольшой кусочек, а затем несколько часов наблюдать за реакцией.

Кроме того, мед может содержать споры бактерий клостридий. Их проглатывание может привести к детскому ботулизму. При этом ребенок слабеет, теряет аппетит, может утратить способность держать головку, а также у него развивается запор. Во взрослом возрасте, когда желудочно-кишечный тракт становится более совершенным, такой проблемы уже не возникает, заметила врач.

Детям младше трех лет лучше не есть соленья, консервы, и колбасы. Они содержат слишком много соли, которые могут привести к задержке жидкости и увеличить нагрузку на сердце.

До семи лет в рацион ребенка лучше не включать грибы. Также важно не злоупотреблять фастфудом и сладостями: согласно рекомендациям ВОЗ, на долю сахара должно приходиться не более 10% суточной калорийности.

Ранее врач назвала главную причину избытка соли в диете.

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