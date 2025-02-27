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Трое приятелей похитили, пытали и насиловали 13-летнего мальчика

В Кузбассе будут судить мужчин, похитивших и пытавших подростка
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Кузбассе перед судом предстанут двое жителей Югры, которые похитили и истязали школьника. Об этом сообщает СУ СК РФ Кемеровской области.

По данным следствия, в апреле 2024 года обвиняемые встретили на улице знакомого им 13-летнего школьника. Они затеяли с ребенком ссору, насильно посадили в автомобиль и вывезли в безлюдное место.

Мужчины вытащили мальчика на улицу, несколько раз ударили электрошокером, поставили его на колени и подожгли волосы зажигалкой. Подтащив подростка к водоему, один из обвиняемых совершил в отношении несовершеннолетнего насильственные действия сексуального характера и попытался его утопить.

Злоумышленники бросили ребенка возле деревни Новоягодное и скрылись. Похитителей удалось задержать, в отношении двух из них возбуждены уголовные дела, третий обвиняемый заключил контракт и ушел на СВО.

До этого сообщалось, что в Кузбассе отец с сыном-подростком и его другом похитили юношу. Злоумышленники позвонили отцу похищенного и потребовали 100 тысяч рублей, которые юноша якобы должен им за отечественную машину. Отец пострадавшего сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Полицейские прибыли на место и освободили молодого человека.

Ранее в Москве мошенники похитили подростка, укравшего драгоценности матери.

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