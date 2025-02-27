Россияне ответили, знают ли их дети, где они хранят сбережения

Большинство (70%) россиян не сообщают своим детям, где хранят накопления, показал опрос kp.ru, проведенный на фоне новости о том, что московский школьник отдал мошенникам 200 млн рублей. В исследовании приняли участие 3,1 тыс. человек.

«Дети такое в принципе не должны знать, ребенка обмануть проще всего и неважно, какой он у вас умный, тут взрослых обворовывают в три счета», — сказал участник опроса.

Еще 19% ответили, что доверяют ребенку и считают его разумным, поэтому рассказывают, где лежат деньги. По их мнению, дети должны иметь возможность воспользоваться ими в случае чрезвычайной ситуации.

Оставшиеся 11% выбрали вариант «другое». Некоторые уточнили, что не хранят сбережения дома, другие — что не имеют никаких накоплений.

25 февраля Telegram-канал Baza сообщал, что столичный школьник стал жертвой изощренной схемы мошенников, похитив из семейных тайников 200 млн рублей. Одиннадцатиклассник, поверив злоумышленникам, самостоятельно вскрыл сейфы и передал им огромную сумму, думая, что участвует в спецоперации по поимке террористов.

Ранее сообщалось, что россиянка инвестировала в мошенников 10,5 млн рублей.