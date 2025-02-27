В Оренбурге «экстрасенсы» украли полмиллиона у директора магазина

Мошенники-экстрасенсы пообещали жительнице Оренбурга неприятности в жизни и оставили ее без денег. Об этом сообщает «56.ru».

45-летняя директор магазина нашла в социальных сетях рекламу неких экстрасенсов, которые помогают нормализировать моральное состояние. Женщина связалась с «астрологами», которые заявили, что ее ждут большие неприятности в жизни, а чтобы избежать проблем, необходимо «почистить ауру».

Поверив неизвестным, потерпевшая перевела им 515 тысяч рублей, после получения денег аферисты перестали выходить на связь, женщина обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что лжегадалка пообещала пенсионеру вылечить рак и похитила у него миллион рублей. Мужчина встретил возле магазина незнакомку с ребенком, которая предложила избавить его от онкологического заболевания. Для обряда понадобились все сбережения и платок, в который она завернула купюры. После ритуала гостья велела не вскрывать сверток в течение двух недель. Засомневавшись, иркутянин решил проверить сбережения и обнаружил пропажу. Злоумышленницу удалось задержать, возбуждено уголовное дело. Похищенный миллион рублей вернули законному владельцу.

Ранее московская пенсионерка лишилась 11 тысяч евро и украшений, пытаясь снять порчу.