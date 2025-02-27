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В Челябинске девочка выбралась на балкон восьмого этажа и просила о помощи

В Челябинске пожарные сняли с балкона восьмого этажа шестилетнюю девочку

В Челябинске девочка осталась дома одна, не смогла выключить плиту и просила с балкона о помощи. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Александра Шмакова, местные жители заметили на балконе восьмого этажа ребенка, который плакал и звал на помощь.

На место были вызваны экстренные службы, спасатели с помощью автолестницы поднялись на балкон и спустили девочку на землю. Выяснилось, что дошкольница осталась дома одна, не смогла выключить плиту, испугалась и вышла на балкон. Жизни и здоровью спасенной ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Нижнеудинске из-за детской шалости едва не сгорела квартира, ребенок играл с зажигалкой и поджег матрас. Мать четырехлетнего мальчика находилась на кухне и почувствовала запах дыма. Огонь потушили соседи еще до приезда пожарных. Из задымленного подъезда спасателям пришлось эвакуировать 14 человек.

Ранее в Саратове 11-летний школьник упал с девятого этажа и выжил.

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