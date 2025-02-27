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РКН назвал сумму, на которую оштрафовали Telegram за три года

РКН: суды за три года оштрафовали Telegram более чем на 63 млн рублей
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Shutterstock

С февраля 2022 года российские суды наложили на Telegram Messenger Inc штрафы на общую сумму 63,4 миллиона рублей. Наибольшие штрафы, по 7 миллионов рублей, были выданы за неудаление призывов к экстремизму и детской порнографии, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.

«С начала специальной военной операции за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ), за неисполнение обязанностей по самомодерации (ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ) и за невыполнение предписаний Роскомнадзора (ст. 19.7.10-4 КоАП РФ) компания была оштрафована на 63,4 миллиона рублей», — отметили в ведомстве.

Также в Роскомнадзоре уточнили, что штрафы за неисполнение предписаний составляют 12 миллионов рублей, включая 4 миллиона за отказ удалить недостоверную информацию о российских военных, которым якобы не удалось вернуться из зоны боевых действий на Украине.

По словам ведомства, за неисполнение предписаний Роскомнадзора на Telegram Messenger Inc на текущий момент наложены штрафы в общей сумме 12 миллионов рублей. В том числе 4 миллиона рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора удалить недостоверную информацию о российских военных.

Ранее в России пересчитали подлежащие регистрации в РКН Telegram-каналы.

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