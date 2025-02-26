Беженки из Эстонии попросили гражданство России

Гражданка Евросоюза и ее тяжелобольная мать попросили гражданство России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В публикации отмечается, что женщины бежали в Москву из-за того, что в Эстонии их ждет уголовное преследование за пророссийские взгляды.

Одна из них рассказала изданию, что в Эстонии семья перебралась к прадеду, который жил там после Великой Отечественной войны. Он участвовал в боях за Москву, за что был награжден медалью.

В Москве у женщин есть квартира, которая досталась им в наследство от родственников. Девушка пыталась несколько раз подаваться на российское гражданство, но ей отказывали, заявляя, что «в Эстонии не идет война», а потому оснований для получения паспорта нет.

До этого сообщалось, что правительство Эстонии рассмотрит инициативу главы МИД Маргуса Цахкны о введении запрета на участие эстонцев в мероприятиях на территории России и Белоруссии.

Если кабмин примет соответствующий запрет, то нарушителям будет грозить денежный штраф или лишение свободы сроком на пять лет, а организаторам мероприятий и их сторонникам — санкции.

Ранее в Эстонии решили переименовать «русские» школы.