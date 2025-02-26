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Калининградец избил в подъезде соседа, приняв его за чужака

Житель Калининграда не узнал соседа и избил его за проникновение в подъезд
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Depositphotos

В Калининграде мужчина отправил соседа по дому в больницу, приняв его за чужака. Об этом сообщили в областном УМВД.

На днях сотрудники медучреждения заявили в полицию о новом пациенте, который был доставлен на скорой из квартиры жилого дома по Алданской улице. С закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и пневмотораксом его поместили в отделение нейрохирургии. 52-летний мужчина сообщил, что на него напал сосед, с которым они столкнулись в подъезде.

Затем стражи порядка задержали и опросили 40-летнего подозреваемого. Он заявил, что просто не узнал мужчину, проживающего этажом выше, и, подумав, что в подъезд проник посторонний, принялся избивать его кулаками. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Красноярском крае пьяный сосед избил пенсионерку ради 20 тысяч рублей.

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