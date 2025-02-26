Двухлетние брат и сестра подорвались на старой гранате, когда играли около дома

Старый боеприпас сдетонировал и погубил двух маленьких детей в Камбодже

Старая граната, оставшаяся после войны в сельской местности на северо-западе Камбоджи, погубила маленьких брата и сестру. Об этом сообщает The Associated Press.

Несчастный случай произошел в субботу, 22 февраля, в деревне Кранхуонг провинции Сиемреап, где в 1980-х и 1990-х годах шли ожесточенные бои между солдатами камбоджийского правительства и повстанцами из коммунистической группировки «Красные кхмеры».

Из-за взрыва гранаты оборвались жизни двухлетних мальчика и девочки. Муо Лиза и ее двоюродный брат Тхум Ен жили в соседних домах и наткнулись на неразорвавшийся боеприпас, когда играли на улице.

Эксперты Камбоджийского противоминного центра по осколкам определили, что это была реактивная граната. Также установлено, что взорвавшемуся в поле боеприпасу, предположительно, было более 25 лет.

Как сообщается, с момента окончания боевых действий в Камбодже, в 1998 году, почти 20 тыс. человек не выжили и еще около 45 тыс. получили ранения от мин и снарядов, брошенных во время войны.

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