ФСБ объявила о планах публикации секретных документов «Смерш» периода войны

Документы «Смерш» из архивов ФСБ опубликуют к 80-летию Победы в ВОВ

В рамках масштабного проекта к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ФСБ России планирует обнародовать уникальные архивные материалы, связанные с деятельностью военной контрразведки «Смерш». Об этом сообщили на недавнем заседании Общественного совета при ФСБ.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, на встрече подчеркнули значительный общественный интерес к документам военного периода. Так, за последние два года Центральный архив ФСБ опубликовал более двух тысяч оцифрованных документов, рассказывающих о предыстории Второй мировой войны, преступлениях немецко-фашистских захватчиков и роли органов государственной безопасности в достижении победы.

Также на заседании рассказали о планируемых ФСБ России мероприятиях, посвященных празднованию. Отмечается, что члены Общественного совета окажут информационную поддержку при их подготовке и проведении.

Как рассказал председатель Общественного совета Василий Титов, в год 80-летия Великой Победы тема исторической правды становится ключевой для всех праздничных мероприятий.

«Сейчас завершается работа над масштабным совместным проектом под рабочим названием «Особая папка Главного управления контрразведки «Смерш» Наркомата обороны СССР», раскрывающим широкий спектр задач, решаемых советской военной контрразведкой в годы войны», — приводит его слова РИА «Новости».

Титов отметил, что также планируется выпуск второго издания сборника «Память. Мужество. Слава», посвященного сохранению памяти о подвигах сотрудников органов госбезопасности в военные годы. Кроме того, в журнале «ФСБ: за и против» будут продолжены публикации статей и документальных материалов, рассказывающих о работе служб безопасности как перед началом, так и во время ВОВ.