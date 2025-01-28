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Российский школьник украл у матери $10 тысяч и потратил их за 10 дней

В Брянске школьник украл у матери деньги, которые она хранила в чайнике
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Антон Денисов/РИА Новости

Школьник из Брянска украл у матери $10 тыс. (около 980 тыс. руб. — Прим. ред.) и почти полностью потратил эту сумму за полторы недели. По информации Telegram-канала Mash, женщина хранила сбережения в старом чайнике.

За 10 дней 16-летний подросток успел попробовать многое. Молодой человек приобрел брендовую одежду и множество новых гаджетов, включая iPhone 16 Pro, стал передвигаться исключительно на премиальном такси, пожил в гостиницах и сходил на SPA-процедуры.

Кроме того, он организовал несколько вечеринок, а затем захотел пригласить друзей на банкет в один из местных гостиничных комплексов и уже внес депозит, но в итоге попался.

К моменту задержания у него при себе оставалось лишь $100, новый смартфон у юноши также изъяли, а его самого мать посадила под домашний арест.

Ранее российский подросток ограбил учительницу, чтобы купить скин в Counter-Strike.

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