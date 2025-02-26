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Мизулина обратится в СК после избиения школьницы в Татарстане

Мизулина обратится в СК из-за шестиклассника, избившего девочку в Нижнекамске
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале заявила о намерении обратиться в Следственный комитет России с просьбой провести проверку после появления сообщений об избиении школьницы в Нижнекамске.

«В Нижнекамске шестиклассник покалечил девочку в школе №6, бросив ее силой об пол и пиная ногами. Ее прооперировали, требуется серьезная реабилитация», — говорится в публикации.

По данным СМИ, отметила Мизулина, отец мальчика пробрался к пострадавшей в больницу и попытался убедить родителей девочки в том, что это произошло случайно.

«Всю ситуацию пытаются активно замолчать в средствах массовой информации. Обратимся в Следственный комитет», — добавила она.

26 февраля сообщалось, что шестиклассник одного из образовательных учреждений Нижнекамска отправил одноклассницу в больницу, отработав на ней прием, которому научился на борьбе. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее в Иркутской области 12-летний мальчик избил одноклассницу за навязчивость по голове.

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