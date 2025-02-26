Трансгендерной модели запретили выступить с лекцией в Москве

Трансгендерной модели Наталье Максимовой запретили выступить с лекцией на тему кино в московском отеле. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, бывшая ассистентка Ренаты Литвиновой должна была выступить на мероприятии «Ароматы в кино» в отеле Marco Polo на Патриарших прудах. Лекцию и парфюмерную дегустацию отменили в связи с «форс-мажорными обстоятельствами». Мероприятие перенесли на неопределенный срок.

В 2023 году Максимову задержали в аэропорту Домодедово для «дополнительной проверки документов».

В 2022 году Рената Литвинова подала на Максимову в суд. Причиной разбирательства стало интервью трансгендерной модели журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), в котором она заявила, что состояла в «абьюзивных отношениях» с артисткой. По словам Литвиновой, Максимова была ее «французской горничной» и была уволена за ненадлежащее выполнение работы и воровство.

Ранее Максимова поделилась, что в конце 2019 года перестала общаться с Литвиновой.