Пьяный мужчина избил сотрудниц салона красоты за «проникновение в его квартиру»

В Петербурге женщина попала в больницу после избиения в центре города. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в здании на Канале Грибоедова. По данным Telegram-канала, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Его выгнали из бара, после чего он поднялся на второй этаж, так как думал, что уже пришел к себе домой.

Там он увидел салон красоты и его сотрудниц, но дебоширу показалось, что женщины стоят у его квартиры. На кадрах с места инцидента видно, как мужчина наносит удары одной из них по голове и животу. В какой-то момент пострадавшая упала на пол, но мужчина продолжил наносить удары.

Сотрудницам салона на помощь пришли сотрудники Росгвардии, которые задержали нападавшего. Одна из работниц попала в больницу, о состоянии второй не сообщается.

До этого в Петербурге пьяный мужчина разделся в книжном магазине и устроил дебош, разгромив прилавок, шкаф и витрину. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии.

Ранее в Череповце мужчина напал на полицейского в ресторане и укусил его за ногу.